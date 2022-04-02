الأعلى منذ 1972.. العراق يكشف تفاصيل إيراداته من النفط

2022/04/02 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت إيرادات النفط العراقي في مارس الماضي "أعلى مستوى لها منذ عام 1972"، مسجلة 11,07 مليار دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط، فيما سجلت أسعار الخام ارتفاعا كبيرا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

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