الاعلى منذ 50 عاماً.. النفط تعلن ايرادات العراق لشهر اذار 2022

2022/04/02 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات

والايرادات المتحققة لشهر آذار

الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة

عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبلغ مجموع كمية الصادرات من النفط

الخام (100) مليونا (56

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