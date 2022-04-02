هيئة المنافذ: ضبط مستلزمات طبية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

2022/04/02 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم السبت، من ضبط حاوية تحتوي (مستلزمات طبية مختبرية ) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة، أن “هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة ميدانية لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنوا من ضبط حاوية تحتوي (مستلزمات طبية مختبرية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة”.

وأضاف، أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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