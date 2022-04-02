مقترح برلماني لتسريع إقرار الموازنة

2022/04/02 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

طرحت حركة الجيل الجديد، اليوم السبت، حلاً لتسريع اقرار الموازنة العامة 2022.

وقالت رئيس حركة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الحكومات السابقة، أرسلت خلال تحولها الى تصريف الأعمال الموازنة، لذلك من الممكن ان يتم ارسال الموازنة العامة للعام الحالي من قبل الحكومة الحالية، وليست هنالك مشكلة كبيرة"، لافتة الى ان "الحكومة الجديدة وبعد تشكيلها يمكنها إجراء تعديل على الفقرات التي تريدها".

وأعربت عبد الواحد عن "املها تتشكل الحكومة بأسرع وقت، نظراً لاهمية الموازنة العامة وارتباطها بحياة المواطن ومتعلقاته".

وفي ما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية أوضحت عبد الواحد أن "كتلة الجيل الجديد مع تسمية رئيس الجمهورية سواء كان بالتوافق، أو بدونه"، مشددة على "أهمية التخلص من هذه الاشكالية، لان تعطيل البلد ليس من مصلحة أحد".

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