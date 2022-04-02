العامري: امريكا تستخدم الدولار كسلاح لتجويع الشعوب

2022/04/02 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، ان امريكا تستخدم الدولار كسلاح لتجويع الشعوب وتركيعها، داعياً الحكومة لحماية المنتج المحلي.وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر القوة الناعمة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، وتابعته وكالة ايرث نيوز، ان “امريكا تستخدم الدولار كسلاح لتجويع الشعوب وتركيعها”، مؤكداَ على ضرورة “الذهاب الى المنهج العلمي […]

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