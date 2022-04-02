تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 في خانقين

2022/04/02 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان هزة ارضية بقوة 3.2 درجة ضربت مدينة خانقين بمحافظة ديالى.

وجاء في بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهزة حدثت في الساعة 11.38 من صباح اليوم وكانت بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر العالمي المتكون من تسع درجات".

واشار البيان الى ان "مركز الهزة كان على بعد 27 كلم من مدينة خانقين وعلى عمق 14 كلم، من دون أن يعلن عن حصول خسائر بشرية او اضرار مادية".

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