حرب أوكرانيا تكبد السياحة العالمية خسارة بقيمة 7 مليارات دولار..كيف تقاوم دول متوسطية هذا الواقع؟

2022/04/02 | 13:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع احتدام الحرب الروسية في أوكرانيا، بدأ تأثيرها يتجاوز النقص في المواد الغذائية في الشرق الأوسط الذي سبق وأثار قلق بعض صانعي السياسة.

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