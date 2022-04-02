الرشيد يعلن أسماء فروعه المعنية بالتقديم على بطاقة كريدت كارد

2022/04/02 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، السبت، اسماء الفروع المعنية للتقديم على بطاقة كريدت كارد للموظفين .

وذكر المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" "ناس" إن "الموظف حال حصوله على البطاقة يوضع فيها مبلغ بمقدار ثلاثة اضعاف الراتب وبحد اعلى (5) مليون دينار".

وأضاف أن "اسماء الفروع كما موضح ادناه

بغداد الكرخ. فرع اليرموك

بغداد الكرخ. فرع البياع

بغداد الرصافة الامام الاعظم

بغداد الرصافة الاعتماد التجاري

البصرة شارع الثورة

ذي قار. الناصرية

ميسان الكرامة

كربلاء. فرع كربلاء

النجف. شارع الصادق

المثنى السماوة

بابل. الحلة

واسط. واسط

الديوانية. الديوانية

الانبار. فرع الرحمن

الانبار. فرع حديثة

الانبار. فرع هيت

نينوى. فرع الموصل

كركوك. فرع باباكركر

صلاح الدين. فرع شيشين.

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