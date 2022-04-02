تغريدة رسمية تثير حيرة سعوديين بشأن

2022/04/02 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلامية سعودية أن هيئة الغذاء نفت وجود أي خطوة لتناول أحد أشهر العصائر على مائدة السعوديين في رمضان، الأمر الذي أثار انتقادات البعض.

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