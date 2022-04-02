قرعة كاس العالم.. مجموعات

2022/04/02 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قرعة كأس العالم 2022، مواجهات

نارية، بين أقوى منتخبات العالم، كما

"قست" على بعض المنتخب العربية حيث

وضعتها بمواجهات معقدة.

وستفتتح قطر صاحبة الضيافة مباريات كأس

العالم لكرة القدم 2022، بمواجهة

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