لمناسبة يوم التوحد ..الشيخ الكربلائي يلتقي باطفال التوحد :انا ابوكم واحبكم كثيرا

2022/04/02 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناسبة يوم التوحد التقى ممثل المرجع

السيستاني باطفال التوحد الذين ترعاهم

العتبة الحسينية المقدسة

وكتب الشيخ الكربلائي خلال حضوره

لنتاجات اطفال التوحد التي ستعرض في سوق

خيري لاحقا "انا ابوكم واحبكم

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