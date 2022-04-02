كل ما تود معرفته عن مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو

2022/04/02 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُقام مساء اليوم السبت مباراة بين فريقي ريال مدريد وسيلتا فيجو، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني بكرة القدم.وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لتلك المباراة عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة.وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ميندي، ديفيد […]

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