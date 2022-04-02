2022/04/02 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم دعمهم الكبير لإقامة النسخة الـ25 المُقبلة في مدينة البصرة العراقية.

وقال الاتحاد العراقي، في بيان رسمي: “عقد رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، اجتماعا تشاوريا على هامش قرعةِ كأس العالم في العاصمة القطريّة الدوحة، بطلب من رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتّحاد القطري الذي ترأس الاجتماع”.

وتابع: “جاء ذلك بحضور عدنان درجال، رئيس اتحاد الكرة..



وأجمع الحاضرون على دعمهم الكبير لإقامة النسخة الـ25 المُقبلة بضيافة مدينة البصرة”.

وأضاف: “اطلع الحضور على التقرير المُقدم من قبل اللجنة التفقدية الخليجية، التي زارت مدينة البصرة موخرا، والذي تضمن الإشادة بالوتيرة التصاعدية في إنجاز ملعب الميناء الأولمبي”.

وأردف: “ستكون هناك زيارة روتينيّة أخرى للجنة التفقدية الخليجية، في العاشر من شهر أيار/مايو المقبل، لمتابعة الإجراءات كافة، التي وصل إليها ملف استضافة مدينة البصرة لبطولة كأس الخليج المُقبلة، وهي زيارة تُجرى للدول التي تستضيف المنافسات، لإظهار البطولات الخليجية بأبهى صورة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعم خليجي لاحتضان البصرة للنسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج العربي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعم خليجي لاحتضان البصرة للنسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).