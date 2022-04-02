2022/04/02 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: نبارك للعراقيين جميعاً وللعالم الإسلامي وللإنسانية حلول شهر رمضان الكريم » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:36

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