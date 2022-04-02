محور التَخَاذُل…القصف الإيراني لمشروع الغاز الإسرائيلي في كردستان…هنيئاً للعرب!

2022/04/02 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش … عندما كُنّا نسمع بمعسكر أو محور الإعتدال الذي هو التيار المناهض لمحور الممانعة، لم نتوقع أن يتحول هذا المحور إلى تيار إنبطاحي، إنهزامي، يغرق بالخيانة، حيث لم تعد تسمية الإعتدال تليق به.ومحور الإعتدال هو مجموعة الدول العربية الأكثر تقارباً مع واشنطن أو يمكن القول التي تتطابق إستراتيجيات سياساتها […]

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