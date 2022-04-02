التعليم الخارجى هل هو ضرورة للدول النامية مع عولمة التعليم ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2022/04/02 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد أظهرت أزمة أوكرانيا أن هناك عدة آلاف من المصريين يدرسون بجامعاتها وهناك عشرات الألوف من الأجانب من غير المصريين كانوا يدرسون هناك وأضعاف ذلك العدد يدرسون فى روسيا ودول أوروبا الشرقية ، وبالطبع هناك الملايين الذين يدرسون فى الدول الغربية المتقدمة بما يفيد الدول الجاذبة للتعليم نفسها من حدوث رواج فى المدن التى بها جامعات عريقة وفى تحسين دخل الجامعات نفسها لتنفق على البحث العلمى ، ولكن هل يفيد ذلك ال ......





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