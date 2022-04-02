روسيا-أوكرانيا وحرب التضليل الإعلامي - سعود سالم

2022/04/02 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم شراسة الدعاية الأوروبية والأمريكية ضد بوتين ورورسيا، أخذت تكتسح تدريجيا جميع المجالات الحيوية من التبادل بين الأمم، من الرياضة إلى والسينما والأدب ووصلت هذه الداعية والمقاطعة إلى المجالات الثقافية والفنية، حيث ألغيت العديد من المشاريع الثقافية والمهرجانات السينمائية أو المسرحية الروسية في أغلب أوروبا الغربية.



ومؤخرا استقال من منصبه قائد ألأوركسترا الروسي الجنسية Tugan Sokhiev من منصبه ككقائد لأور ......





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