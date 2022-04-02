شاهد كيف أنقذ لص تلاحقه الشرطة حياة راكب دراجة دون قصد

2022/04/02 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مفارقة غريبة وثقتها كاميرا مراقبة، تسببت مخالفة مرورية ارتكبها لص كانت تطارده الشرطة في انقاذ حياة راكب دراجة كادت أن تسحقه سيارة أخرى.ووقع الحادث المروع بعد أن قام اللص بتجاوز الإشارة الحمراء على أحد الشوارع في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ويسلط الحادث الضوء على المشكلات التي تواجهها المدينة مع ارتفاع وفيات حوادث المرور بشكل قياسي.

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