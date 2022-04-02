عشيقة تبتز زوجة عشيقها.. إيقاف 6 حالات ابتزاز إلكتروني في محافظتين

2022/04/02 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، إيقاف ست حالات ابتزاز إلكتروني، في محافظتي بغداد والأنبار، بينها حالة ابتزاز عشيقة لزوجة عشيقها.

وذكر بيان المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في غضون أربعة أيام تمكنت من إيقاف ست حالات ابتزاز الكتروني من بينها عشيقة تبتز زوجة عشيقها، وطالبة ثانوية تبتز زميلتها".

وأشار البيان إلى أن "مفارز الشرطة أعادت أربع فتيات هاربات الى ذويهن بعد أن قدمت لهن الدعم النفسي والمعنوي وألزمت ذويهن برعايتهن والاهتمام بهن".وبينت الشرطة المجتمعية ان "الحالات (الست) التي تم ايقافها، ثلاث منها في بغداد ومثلها في الأنبار، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد التعرف عليهم والوصول إليهم وقامت بمسح محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".ولفتت إلى أن "مفارزها، ستقوم بزيارات دورية لمنازل الفتيات الهاربات، ثلاث منهن في بغداد وواحدة في محافظة الديوانية، للوقوف على اوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن".

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