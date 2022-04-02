2022/04/02 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر البابا فرنسيس لاستخدام مصعد لركوب طائرة تقله إلى مالطا، السبت، وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن السبب هو "تجنب الإجهاد غير الضروري".

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