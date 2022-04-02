حكومة الاقليم تتوعد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

2022/04/02 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت حكومة اقليم كردستان المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع بعقوبات مشددة.

وأكد المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تصريح بالتزامن مع حلول شهر رمضان، ان السلطات ستتخذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار ومعاقبتهم على وفق القانون داعيا الجميع الى احترام قدسية الشهر الفضيل وعدم اللجوء الى رفع الاسعار وفي مقدمتها المواد الغذائية واستغلال زيادة اقبال المواطنين على التبضع.

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