ليفربول يراهن على تاريخ صلاح لتجاوز عقبة واتفورد

2022/04/02 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتطلع نادي ليفربول في لقائه مع ضيفه واتفورد، اليوم السبت، ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي، لتشديد الخناق على المتصدر مانشستر سيتي، ومواصلة سعيه نحو الظفر بلقب المسابقة.ومع وصول الدوري إلى مراحله الأخيرة، يتصدر “السيتي”، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم أيضا مضيفه بيرنلي، الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.ويراهن ليفربول […]

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