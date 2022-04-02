ا. ف. ب: العراقيون يعانون نقصا حادا في الطاقة رغم أن البلاد تعتمد على الإيرادات

2022/04/02 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعليقا على بيان وزارة النفط العراقية بتحقيق اعلى نسبة إيرادات، قالت قالت وكالة فرانس برس ان العراق يعتمد بنسبة 90 % على الإيرادات النفطية.

وتابعت الوكالة، على الرغم من ذلك يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

وأشارت فرانس برس الى ان العراق عانى أزمة اقتصادية في العامين الماضيين وذلك بعد تراجع سعر برميل النفط بسبب انتشار فيروس كورونا

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