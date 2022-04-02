الكاردينال ساكو يدعو لتوحيد المواقف لتخطي الانسداد السياسي

2022/04/02 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو المسلمين بحلول شهر رمضان.

وأعرب الكاردينال ساكو في بيان التهنئة، عن أمله بأن يتوحد العراقيون في النوايا والمواقف خلال الشهر الفضيل للخروج من الأزمة الحالية والمتمثلة بالانسداد السياسي بأسرع وقت ممكن وبشكل يخدم البلاد والعباد.

فيما دعا الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب الى التعالي عن المصلحة الذاتية والمحاصصة والعمل كفريق واحد متناغم لخدمة المواطنين المتعبين مخاطبا السياسيين بالقول ان مسؤولية التاريخية التي يحتمها شهر رمضان تتطلب قراركم الحاسم وتعلقكم بالوطن والمواطنة الراسخة.

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