رئاسة البرلمان تطلق دعوة تتعلق بمفردات التموينية والأسعار

2022/04/02 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع هنأ نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مطالباً بتأمين مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية للمواطنين، والمتابعة الميدانية للحد من غلاء الأسعار.وقال عبد الله حسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، اليوم السبت، إنه "بكل سرور واعتزاز اقدم أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم وأهلنا في إقليم كردستان، كما أهنئ كل المسلمين في أرجاء العالم".وأضاف، أن "رمضان شهر الرحمة والمغفرة، تسمو فيه قيمنا الأصيلة والموروثة، والحث على الأعمال الصالحة ومبادرات التكافل الاجتماعي بالتعاون والعطاء بين أفراد المجتمع لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الأواصر بين جميع مكونات الشعب". وطالب عبد الله "الحكومة الاتحادية بضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية، ودعم المواطنين بالسلات الغذائية، والمتابعة الميدانية للجهات المختصة للحد من غلاء الأسعار، وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة للنازحين والطبقات الفقيرة في هذا الشهر الفضيل والمبارك".

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