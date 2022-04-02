سياسي اردني: شركات في كردستان تعمل كواجهة للموساد

2022/04/02 | 14:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاون خفي بين حكومة الإقليم والموساد الإسرائيلي.

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