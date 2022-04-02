البابا فرنسيس يرجح إمكانية زيارته إلى أوكرانيا

2022/04/02 | 14:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد بابا الفاتيكان فرنسيس أنه ينظر في إمكانية زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضي هذا البلد.وفال الإعلامي الامريكي، كلاوديو لافانغا، على حسابه في “تويتر”، أنه سأل الحبر الأعظم، على متن طائرته المتوجهة إلى مالطا اليوم السبت، عما إذا كان ينظر في إمكانية زيارة كييف، مضيفا أن […]

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