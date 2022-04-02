شاهد.. مراسل طقس يوقف بثه المباشر ليتصل ويحذر ابنه من إعصار

2022/04/02 | 14:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاطع كبير خبراء الأرصاد الجوية في NBC Washington، دوغ كاميرر، تقرير الطقس الخاص به للاتصال بأطفاله وتحذيرهم من احتمال حدوث إعصار.

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