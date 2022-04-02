رسميا.. مواجهة السنغال وهولندا تفتتح مونديال الشتاء

2022/04/02 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تكون مواجهة السنغال وهولندا، هي المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 في قطر، وفقا لجدول البطولة الرسمي الذي صادق عليه “الفيفا”.

وكان من المنتظر أن تكون المباراة الافتتاحية بين قطر صاحبة الضيافة والإكوادور، لكن وفق الجدول المعتمد فإن مواجهة السنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى ستكون المباراة الافتتاحية، وسوف تبدأ المباراة في تمام الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي على ملعب الثمامة.

أما مباراة قطر والإكوادور، فستقام في ملعب “البيت” الساعة السابعة مساء، بعد مباراة إنجلترا وإيران المقررة في تمام الرابعة بملعب “الخليفة الدولي”.

ويستكمل اليوم الأول من كأس العالم الساعة العاشرة مساء بمواجهة الولايات المتحدة مع الفائز في الملحق الأوروبي بين ويلز و(اسكتلندا/أوكرانيا).

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