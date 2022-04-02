روسيا تهدد بإنهاء التعاون في محطة الفضاء الدولية

2022/04/02 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، دميتري روجوزين، السبت، إن بلاده قد تنهي التعاون في محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

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