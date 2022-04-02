خام البصرة الثقيل يغلق على خسارة أسبوعية تجاوزت 12 دولاراً للبرميل

2022/04/02 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

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أغلق سعر خام البصرة الثقيل ،اليوم السبت، على خسارة أسبوعية تجاوزت 12 دولاراً، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 4.99 دولارات سنتا ليصل الى 95.22 دولارا للبرميل، ليغلق على خسارة أسبوعية كبيرة بلغت 12.57 دولارا .

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