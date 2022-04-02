الكاظمي: نبارك للعراقيين وللعالم الإسلامي حلول شهر رمضان المبارك

2022/04/02 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم السبت، بالتهاني والتبريكات لجميع العراقيين وللعالم الإسلامي والإنسانية أجمع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن شهر رمضان هو شهر الإيمان والصبر والمودة الذي يجمع العراقيين للعمل معا لازدهار العراق ومستقبل أبنائه، مشيرا إلى أن الشهر الفضيل يمثل مناسبة لشحذ الهمم من أجل العمل والبناء ومواجهة التحديات بروح التضامن بين العراقيين جميعا.

نبارك للعراقيين جميعاً وللعالم الإسلامي وللانسانية حلول شهر رمضان الكريم .



شهر الايمان والصبر والمودة ، تجمعنا أيامه من أجل العراق وازدهاره ومستقبل أبنائه.



وهي مناسبة لشحذ الهمم من اجل العمل والبناء ومواجهة التحديات بروح التضامن بين ابناء شعبنا وان تعم بشائر السلام الانسانية.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 2, 2022

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