أول تعليق لمدرب إيران على مواجهة أميركا في قطر

2022/04/02 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا المدرب الكرواتي لمنتخب إيران دراغان سكوتشيتش متفائلاً حيال قدرة فريقه على تجاوز دور المجموعات من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مشدداً على أن مواجهة الخصم السياسي الولايات المتحدة لا تتجاوز حدود كرة القدم بالنسبة له.

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