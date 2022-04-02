رئاسة البرلمان تدعو الى مراقبة الاسعار وتأمين مفردات التموينية في رمضان

2022/04/02 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

دعا نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، السبت، الى تأمين مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية للمواطنين، والمتابعة الميدانية للحد من غلاء الأسعار، تزامنا مع شهر رمضان.

وقال عبد الله حسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "رمضان شهر الرحمة والمغفرة، تسمو فيه قيمنا الأصيلة والموروثة، والحث على الأعمال الصالحة ومبادرات التكافل الاجتماعي بالتعاون والعطاء بين أفراد المجتمع لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الأواصر بين جميع مكونات الشعب".

وطالب عبد الله "الحكومة الاتحادية بضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية، ودعم المواطنين بالسلات الغذائية، والمتابعة الميدانية للجهات المختصة للحد من غلاء الأسعار، وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة للنازحين والطبقات الفقيرة في هذا الشهر الفضيل والمبارك".

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