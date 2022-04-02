2022/04/02 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، بتشكيل لجنة خبراء للنهوض بواقع الكرة العراقية.وتضم اللجنة 17 شخصاً بينهم مدربين ولاعبين دوليين سابقين، من أجل تقديم التوصيات وقراءة واقع حال الكرة العراقية وتقديم التوصيات للخروج من الأزمات.وأخفق المنتخب الوطني بكرة القدم في بلوغ كأس العالم باحتلاله المركز الرابع في المجموعة […]

ظهرت المقالة درجال يستعين بـ17 خبيراً للنهوض بالكرة العراقية (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يستعين بـ17 خبيراً للنهوض بالكرة العراقية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يستعين بـ17 خبيراً للنهوض بالكرة العراقية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).