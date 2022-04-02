شاهد بالفيديو.. العراق يبيع نفطه في الهواء .. وامريكا وايران في القارب اليمني | نشرة أخبار الثالثة

2022/04/02 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iYreKUBaStI

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