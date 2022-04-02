سريلانكا تعلن حظر تجول عاما مدته 36 ساعة لمواجهة الاضطرابات

2022/04/02 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الشرطة السريلانكية ،اليوم السبت، حظر تجول مدته 36 ساعة لمنع أي تظاهرات مناهضة للحكومة احتجاجا على النقص المتزايد في السلع الغذائية والوقود والأدوية.

ويطبَق حظر التجول من مساء السبت حتى صباح الاحد، حسبما أوضحت الشرطة غداة إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ بعدما حاول متظاهرون غاضبون اقتحام منزله.

المصدر: AFP

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