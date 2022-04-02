النائب الربيعي: مبادرة الصدر قد تكون مفتاحا للحل

2022/04/02 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مجلس النواب النائب أحمد الربيعي ،اليوم السبت، إن مبادرة مقتدى الصدر ستكون مفتاحاً للحل في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.

وأوضح ان ذلك مرهون بنجاح قوى الإطار التنسيقي بكسب ود والتنسيق مع الأطراف الأخرى ضمن التحالف الثلاثي كالسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما سيكون هذا دافعاً ومبرراً كبيراً للصدر أن يكون متوافقاً مع قوى الإطار، متوقعاً ان يتفق الجميع على تشكيل الحكومة.

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