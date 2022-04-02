القبض على متهمين اثنين بحيازة المواد المخدرة في النجف

2022/04/02 | 15:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحيازة المواد المخدرة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها القت القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهما (2350) حبة مخدرة من نوع كبتاجون، وسلاح ناري ومشروبات كحولية”.واضافت انه “تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة […]

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