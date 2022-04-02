الاطار التنسيقي يتحدث عن تفاصيل مبادرته: ستلاقي ترحيب جميع القوى السياسية

2022/04/02 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم السبت، ان مبادرته لحل الانسداد السياسي سوف تلاقي ترحيب كل القوى السياسية العراقية.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مبادرة الاطار التنسيقي، التي تهدف الى حل الانسداد السياسي والتوجه نحو الاتفاق والتوافق مع كل القوى السياسية، بهدف الإسراع بتشكيل حكومة قوية تواجه الازمات التي يمر بها العراق، ستكون مرضية لكل الأطراف السياسية وسوف تلاقي ترحيب كل الشركاء، بما فيهم التيار الصدري".

وأوضح الهلالي، أن "المبادرة تدفع الجميع الى الجلوس على طاولة الحوار و التفاوض بهدف الوصول الى حلول نهائية للازمة السياسية".

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