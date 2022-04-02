لمن يعانون من قصور في القلب توجيهات طبية جديدة.. ما هي؟

2022/04/02 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء في الولايات المتحدة، حيث تتسبب في وفاة نحو 400 ألف شخص سنويًا منذ عام 2018، ويمثل قصور القلب 8.5 ٪ من إجمالي هذه الوفيات.

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