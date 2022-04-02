نَـقْد العَـمَـل بِأُسْـلُـوب -الـتِـيَّـارَات- في الحزب - عبد الرحمان النوضة

2022/04/02 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة كان "الحزب الاشتراكي المُوَحَّد" هو الحزب الوحيد في المغرب الذي يعمل بأسلوب التِيَّارَات السياسية (fractions, courants politiques, political currents).



وهذا الأسلوب يؤدّي، في آخر المطاف، إلى تَكْبِيل الحزب المعني، ثم إلى تخريبه.



يُوجد تـرابط بين عمل هذا الحزب بأسلوب التيارات ، وبين احتـداد التـناقضات داخله، إلى درجة استحالة التـعايش، والتـعاون، والتـكامل، فيما بين التيارات السياسي ......





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