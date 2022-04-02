تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القضية الفلسطينية والسياسة الصهيونية - دانييلا القرعان

2022/04/02 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دانييلا_القرعان د.



دانييلا القرعانالقضية الفلسطينية.



السياسة الإسرائيلية الخارجية في التعاطي مع هذه الحرب، بدا عليها الارتباك؛ فـ"إسرائيل" تحاول أن تلعب دور الوساطة بين طرفي النزاع، وذلك لاعتبارات عدة، منها وجود نحو مليون يهودي إسرائيلي من أصول روسية، وكذلك وجود نحو 600 ألف يهودي يعيشون في كل من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالتفاهمات المرتبطة بالملف السوري، في ا ......





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