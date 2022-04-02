وصلت إلى المنازل.. أمواج ضخمة تجتاح شاطئ سيدني

2022/04/02 | 15:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اجتاحت أمواج ضخمة الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم السبت، ووصلت إلى المنازل وغمرت شاطئ بوندي بيش الشهير في سيدني.وأُصدرت تنبيهات من أمواج خطرة في معظم مناطق ساحل ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تسبّبت الرياح القوية بتشكّل أمواج ضخمة.وأظهر أحد مقاطع الفيديو موجة ضخمة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار تصل مياهها إلى المنازل، فيما […]

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أمواج ضخمة تجتاح شاطئ سيدني أولاً على ايرث نيوز.

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