2022/04/02 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون روس إن مطالب موسكو للدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل لا يعني أن الإمدادات ستتوقف على الفور، في تصريحات ربما تشير لتراجع روسيا عن موقفها السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تهديد بوتين.. تراجع روسي في قضية الغاز والروبل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تهديد بوتين.. تراجع روسي في قضية الغاز والروبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).