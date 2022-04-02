تقدم أوكراني أمام الجيش الروسي المنسحب من محيط كييف

2022/04/02 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المخابرات العسكرية البريطانية،

اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية

تواصل تقدمها ضد القوات الروسية

المنسحبة في محيط العاصمة كييف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة

دورية، إن هناك تقارير تفيد أي

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