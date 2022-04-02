الفتح: لا مبررات لموقف التيار ومرشحهم لا يمتلك برنامج حكومي إلى الان

2022/04/02 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح عدي حاتم، السبت، عدم وجود مبررات لتمسك التيار الصدري بحكومة الأغلبية، موضحاً أن، مرشحهم لرئاسة الوزراء لا يمتلك برنامج حكومي أو خطة عمل إلى الان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال حاتم في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “جميع المكونات انسجمت وتوحدت […]

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