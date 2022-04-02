2022/04/02 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن منع أحد المسافرين من السفر إلى أربيل.وذكر بيان للخطوط الجوية العراقية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الشركة تود أن توضح ملابسات منع أحد المسافرين من السفر على متن أحدى رحلات الناقل الوطني المرقمة (- IA W 943) والمتوجهة من مطار بغداد الدولي الى مطار […]

ظهرت المقالة تسبب بفوضى داخل الطائرة..



الناقل الوطني يوضح بشأن منع مسافر من السفر إلى أربيل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسبب بفوضى داخل الطائرة.. الناقل الوطني يوضح بشأن منع مسافر من السفر إلى أربيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسبب بفوضى داخل الطائرة.. الناقل الوطني يوضح بشأن منع مسافر من السفر إلى أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).