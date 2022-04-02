2022/04/02 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/السليمانية..
اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله، السبت، أنه في حقيقة الامر لا خير في اي تحالف يعتمد على الاقصاء و على تجاهل الشركاء في الوطن.
وقال عبد الله في منشور على صفحته في فيس بوك إنه “لاخير في كل تحالف يدخله الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لانه ببساطة يعتمد على الانكار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليكتي: لا خير في تحالف يدخله الحزب الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله، السبت، أنه في حقيقة الامر لا خير في اي تحالف يعتمد على الاقصاء و على تجاهل الشركاء في الوطن.
وقال عبد الله في منشور على صفحته في فيس بوك إنه “لاخير في كل تحالف يدخله الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لانه ببساطة يعتمد على الانكار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليكتي: لا خير في تحالف يدخله الحزب الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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