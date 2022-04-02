اليكتي: لا خير في تحالف يدخله الحزب الديمقراطي

2022/04/02 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله، السبت، أنه في حقيقة الامر لا خير في اي تحالف يعتمد على الاقصاء و على تجاهل الشركاء في الوطن.وقال عبد الله في منشور على صفحته في فيس بوك إنه “لاخير في كل تحالف يدخله الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لانه ببساطة يعتمد على الانكار […]

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