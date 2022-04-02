تركيا تبدي استعدادها لإجلاء المدنيين والمصابين من ماريوبول

2022/04/02 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، إن بلاده يمكن أن ترسل سفنا لإجلاء المدنيين والمصابين من ماريوبول الأوكرانية، وهي تواصل التنسيق مع موسكو وكييف بهذا الشأن.وقال أكار، وفي تصريح صحفي، إن تركيا تقود دبلوماسية مكثفة تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ بداية العملية العسكرية الروسية.وأوضح أنه أجرى اتصالات […]

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